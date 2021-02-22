В России сочли отличной новостью договоренность Ирана и МАГАТЭ по атомной энергии

Фото: twitter.com/Amb_Ulyanov

Техническое взаимопонимание между Ираном и Международным агентством по атомной энергии о верификационной деятельности на ядерных объектах является отличной новостью. Такое мнение в воскресенье, 21 февраля, выразил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

В своем Twitter Ульянов высоко оценил сообщения о договоренности властей Ирана и руководства МАГАТЭ.

Отличная новость! Гендиректор #МАГАТЭ Р. Гросси вернулся из Тегерана с позитивными результатами. Хотя действие Доппротокола прекратится через 2 дня, Агентство и #Иран достигли технич. взаимопониманий, которые позволят поддерживать достаточно эффективную деятельность по проверке — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) February 21, 2021

Ранее стало известно, что власти Ирана и представители Международного агентства по атомной энергии достигли соглашения о продолжении верификационной деятельности на его ядерных объектах.

В совместном заявлении МАГАТЭ и Организации атомной энергии Ирана говорится, что Тегеран продолжит выполнять соглашение о всеобъемлющих гарантиях агентства в полной мере. Власти государства также подтвердили, что достигли «временного понимания» с МАГАТЭ по мониторингу ядерных объектов.

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