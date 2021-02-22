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Трехдневная рабочая неделя началась в России
Фото: pixabay.com

Трехдневная рабочая неделя началась в России

Татьяна Плотникова

Общество

С понедельника, 22 февраля, в России началась укороченная рабочая неделя.

Рабочими днями на наступившей неделе будут среда, четверг и пятница, 24-26 февраля. Трехдневные выходные, с 21 по 23 февраля, были объявлены в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу, 20 февраля, сообщается на официальном сайте Федеральной службы по труду и занятости.

Ранее опрос показал, что 54 процента россиян хотели бы больше государственных праздников и оплачиваемых выходных дней. Против увеличения числа государственных праздников высказались 29 процентов респондентов.

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