СМИ: два дополнительных ракетных запуска могут провести с космодрома Восточный

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Два дополнительных пуска ракет-носителей «Союз-2» могут состояться с космодрома Восточный в этом году. Об этом в понедельник, 22 февраля, рассказали источники в ракетно-космической отрасли.

Как поясняют источники, по просьбе французской компании Arianespace в график пусков могут включить еще два старта, по 36 спутников OneWeb в каждом.

Предполагается, что к планирующимся на 25 марта, 23 апреля и май запускам в интересах компании OneWeb, возможно, добавят еще два — в июне и июле. Июньский старт возможен с высокой долей вероятности, а июльский — пока под вопросом, сообщает РИА Новости.

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