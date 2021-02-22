Финал Australian Open вывел Медведева на третье место в рейтинге АТР

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Россиянин Даниил Медведев поднялся с четвертого на третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов благодаря выходу в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).

Напомним, для Медведева это был второй финал турнира Большого шлема. Россиянин проиграл сербскому спортсмену Новаку Джоковичу со счетом 5:7, 2:6, 2:6.

Однако само попадание в финал престижного теннисного турнира позволило Медведеву обойти в итоговом рейтинге АТР австрийца Доминика Тима, оттеснив его на четвертую строчку.

Еще один представитель России Аслан Карацев, дошедший до полуфинала Australian Open, поднялся на 72 позиции в рейтинге и занимает 42-е место. Четвертьфиналист турнира Андрей Рублев сохранил за собой восьмую строчку. Карен Хачанов, проигравший в третьем круге, потерял одну позицию и занимает 21-е место, сообщает ТАСС.

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