Российский теннисист Карацев проиграл Джоковичу в полуфинале Australian Open

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Российский теннисист Аслан Карацев потерпел поражение от первой ракетки мира серба Новака Джоковича в полуфинале открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).

Сербский спортсмен победил в трех сетах (6:3; 6:4; 6:2).

Ранее сообщалось, что Аслан Карацев одержал победу над игроком из Болгарии Григором Димитровым в четвертьфинале чемпионата. Он стал первым дебютантом турнира серии Большого шлема, дошедшим до полуфинала за всю историю мужского профессионального тенниса.

Напомним, в полуфинал Australian Open вышел еще один российский теннисист Даниил Медведев, который обыграл соотечественника Андрея Рублева в четвертьфинале.

Известно, что в полуфинале, который состоится 19 февраля, Медведев встретится со Стефаносом Циципасом из Греции.

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