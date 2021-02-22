МИД КНР призвал США отменить санкции против Китая для улучшения отношений

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Китай призывает администрацию Белого дома отменить повышенные ввозные пошлины на импорт из КНР и санкции в отношении компаний для скорейшей нормализации двусторонних отношений. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Китая, член Госсовета КНР Ван И в понедельник, 22 февраля.

— Мы надеемся, что американская сторона как можно скорее скорректирует свой курс и, кроме прочего, отменит необоснованные пошлины на китайские товары, свои односторонние санкции против китайских компаний, исследовательских и образовательных институтов, — заявил он.

Также глава китайского МИД уточнил, что США должны отказаться от подавления технологического прогресса Китая, так как это является иррациональным курсом. Все это, по словам министра, создаст условия для сотрудничества двух стран.

КНР, в свою очередь, готова вести сотрудничество с Америкой в сфере борьбы с коронавирусом и изменением климата. Также Китай планирует оказывать содействие восстановлению мировой экономики, передает ТАСС.

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