МИД Британии призовет СПЧ ООН отреагировать на «нарушения прав человека» в России

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Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб выступит с речью, в которой призовет Совет ООН по правам человека принять меры в связи с «систематическими нарушениями прав человека» в России, Белорусии, Мьянме и Китае.

В своей речи министр не затрагивает вопросы преследования американскими властями протестовавших в Вашингтоне после президентских выборов.

— Мы призываем других членов совета рассмотреть вопрос о том, соответствуют ли действия России ее международным обязательствам в сфере прав человека и ценностям, преданности которым мы добиваемся и которые мы пообещали поддерживать, — передает фрагменты речи Доминика Рааба РИА Новости.

Ранее российский МИД рекомендовал представителям зарубежных стран обратить внимание на проблемы внутри государств.

Британский министр в своей речи выскажется и насчет ситуации в Белоруссии. Судя по тексту речи, он отметит, что «фальсифицированные президентские выборы» привели к протестам, которые были жестко подавлены властью. Все это, по словам министра, привело к кризису с правами человека.

Также представитель британского МИД затронет ситуацию в Синьцзяне и в Мьянме, где должны уважаться «демократические желания народа».

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

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