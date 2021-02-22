Немецкий депутат назвал водную блокаду Крыма «средневековыми методами осады»

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Депутат бундестага Германии Вальдемар Гердт заявил, что вынесет на обсуждение вопрос водной блокады, которую Киев организовал в отношении Крыма. Он пообещал проверить, не нарушает ли Украина международное право.

— Прекращение подачи пресной воды на территорию — это какие-то средневековые методы осады. Я подниму в бундестаге вопрос, чтобы на комиссии по правам человека рассмотреть, не ущемляется ли международное право, на основании чего выносятся решения о перекрытии воды, — отметил Гердт.

Он напомнил, что Германия вкладывает в развитие демократических процессов на Украине миллионы евро. При этом депутат сказал, что считает странным молчание «демократического и толерантного западного общества» по вопросу водной блокады полуострова.

Гердт подчеркнул, что не видит логики Киева, который заявлял о наличии в Крыму украинцев, но перекрыл им пресную воду.

— Это античеловечный подход, — цитирует депутата РИА Новости.

Ранее около 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина, поставлявшая ресурс через Северо-Крымский канал от Днепра. После воссоединения полуострова с Россией подача воды в республику была прекращена в одностороннем порядке. В связи с этим местным властям пришлось решать вопрос за счет водохранилищ естественного наполнения, однако за последний год они сильно обмелели из-за засухи.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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