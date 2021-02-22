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Немецкий депутат назвал водную блокаду Крыма «средневековыми методами осады»
Фото: pixabay.com / Irina Kushnikova

Немецкий депутат назвал водную блокаду Крыма «средневековыми методами осады»

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Депутат бундестага Германии Вальдемар Гердт заявил, что вынесет на обсуждение вопрос водной блокады, которую Киев организовал в отношении Крыма. Он пообещал проверить, не нарушает ли Украина международное право.

— Прекращение подачи пресной воды на территорию — это какие-то средневековые методы осады. Я подниму в бундестаге вопрос, чтобы на комиссии по правам человека рассмотреть, не ущемляется ли международное право, на основании чего выносятся решения о перекрытии воды, — отметил Гердт.

Он напомнил, что Германия вкладывает в развитие демократических процессов на Украине миллионы евро. При этом депутат сказал, что считает странным молчание «демократического и толерантного западного общества» по вопросу водной блокады полуострова.

Гердт подчеркнул, что не видит логики Киева, который заявлял о наличии в Крыму украинцев, но перекрыл им пресную воду.

— Это античеловечный подход, — цитирует депутата РИА Новости.

Ранее около 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина, поставлявшая ресурс через Северо-Крымский канал от Днепра. После воссоединения полуострова с Россией подача воды в республику была прекращена в одностороннем порядке. В связи с этим местным властям пришлось решать вопрос за счет водохранилищ естественного наполнения, однако за последний год они сильно обмелели из-за засухи.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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