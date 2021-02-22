Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Диетолог Соломатина объяснила, почему ожирение опаснее для мужчин
Фото: pexels.com / Valeria Boltneva

Диетолог Соломатина объяснила, почему ожирение опаснее для мужчин

Ростислав Зубков

Виктория Родимкина

Здоровье

Диетолог Елена Соломатина рассказала корреспонденту «Вечерней Москвы», почему ожирение для мужчин опаснее, чем для женщин.

По ее словам, несколько лишних килограммов девушкам не принесут никакого вреда. Это, по мнению врача, только поможет им пережить менопаузу, поскольку эти килограммы берут на себя роль эндокринного органа.

— У мужчин эту роль на себя берет животик, который начинает вырабатывать, по сути, аналоги женских половых гормонов (эстрогенов — прим. «ВМ»). В результате падает тестостерон, а он у мужчин отвечает за целый ряд важных вещей, включая сохранение физических параметров и мышц, — пояснила Елена Соломатина.

Она отметила, что в первое время лишние килограммы могут никак не сказаться на здоровье мужчины. Но постепенно они, скорее всего, начнут заявлять о себе. У мужчин может развиться сахарный диабет, атеросклероз, появиться проблемы с сосудами и давлением.

Читайте также: Названы продукты, которые следует подвергать термической обработке

ожирениедиетологлишний вес
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Комнаты или палаты: что происходит в клабхаусе

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

RIP, суперстар: нужно ли звездам отдельное кладбище

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

«Да это, батенька, variola vera»: как Москва спаслась от черной оспы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Старые песни о главном в исполнении НАТО

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Если твой начальник — деспот

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Измельчал мужик, бабы рулят

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Все дело в реабилитации: как восстановиться после ковида

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте