Диетолог Соломатина объяснила, почему ожирение опаснее для мужчин

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Диетолог Елена Соломатина рассказала корреспонденту «Вечерней Москвы», почему ожирение для мужчин опаснее, чем для женщин.

По ее словам, несколько лишних килограммов девушкам не принесут никакого вреда. Это, по мнению врача, только поможет им пережить менопаузу, поскольку эти килограммы берут на себя роль эндокринного органа.

— У мужчин эту роль на себя берет животик, который начинает вырабатывать, по сути, аналоги женских половых гормонов (эстрогенов — прим. «ВМ»). В результате падает тестостерон, а он у мужчин отвечает за целый ряд важных вещей, включая сохранение физических параметров и мышц, — пояснила Елена Соломатина.

Она отметила, что в первое время лишние килограммы могут никак не сказаться на здоровье мужчины. Но постепенно они, скорее всего, начнут заявлять о себе. У мужчин может развиться сахарный диабет, атеросклероз, появиться проблемы с сосудами и давлением.

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