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«Справедливая Россия» официально изменила название партии
Фото: duma.gov.ru / Государственная дума федерального собрания Российской Федерации

«Справедливая Россия» официально изменила название партии

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Делегаты съезда «Справедливой России» единогласно проголосовали за изменение названия партии. Объединенная партия теперь будет называться «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

— Короткое название — партия «Справедливая Россия — За правду», — заявил председатель партии Сергей Миронов.

Помимо этого делегаты приняли в устав изменения, касающиеся должностей. Так, будут введены должность сопредседателя партии и председателя совета депутатов партии, сообщает ТАСС.

В столице 22 февраля проходят съезды партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России», которые 22 января объединились в одну партию.

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