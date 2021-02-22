«Справедливая Россия» официально изменила название партии

Фото: duma.gov.ru / Государственная дума федерального собрания Российской Федерации

Делегаты съезда «Справедливой России» единогласно проголосовали за изменение названия партии. Объединенная партия теперь будет называться «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

— Короткое название — партия «Справедливая Россия — За правду», — заявил председатель партии Сергей Миронов.

Помимо этого делегаты приняли в устав изменения, касающиеся должностей. Так, будут введены должность сопредседателя партии и председателя совета депутатов партии, сообщает ТАСС.

В столице 22 февраля проходят съезды партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России», которые 22 января объединились в одну партию.

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