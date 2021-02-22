Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Была украшением нашего кино»: подруга Екатерины Градовой поделилась воспоминаниями об актрисе
Фото: Youtube / Россия 1

«Была украшением нашего кино»: подруга Екатерины Градовой поделилась воспоминаниями об актрисе

Рафаэль Залян

Культура

Актриса Екатерина Градова являлась одной из самых красивых и нежных женщин отечественного кинематографа. Ее образ украшал любой художественный фильм. Так прокомментировала уход из жизни артистки ее коллега и подруга Елена Коренева.

По ее словам, Градова умела покорять сердца не только мужчин, но и зрителей:

— Она в своем таланте, в своей красоте, в своих жестах была абсолютно неподражаема. Сложно найти сегодня столь нежную и красивую женщину на наших экранах. Она была украшением отечественного кино. Потрясающая, живая, с ней были счастливы играть в одной картине огромное количество людей. Очень жаль, что она покинула нас. Светлая ей память.

Коренева отметила также, что с появлением Градовой на съемочной площадке «всем становилось светлее и теплее на душе».

Ранее стало известно, что актриса Екатерина Градова скончалась на 75-м году жизни. Артистка получила широкую известность по роли радистки Кэт в кинокартине «Семнадцать мгновений весны», а также по фильмам «Место встречи изменить нельзя», «Осенние свадьбы» и другим.

Градова была замужем за народным артистом РСФСР Андреем Мироновым. Их дочь Мария Миронова — популярная актриса кино и театра.

Читайте также: Скончалась актриса Екатерина Градова, сыгравшая роль радистки Кэт

киносмертьактриса
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Комнаты или палаты: что происходит в клабхаусе

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

RIP, суперстар: нужно ли звездам отдельное кладбище

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

«Да это, батенька, variola vera»: как Москва спаслась от черной оспы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Старые песни о главном в исполнении НАТО

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Если твой начальник — деспот

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Измельчал мужик, бабы рулят

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Все дело в реабилитации: как восстановиться после ковида

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте