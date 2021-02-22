«Была украшением нашего кино»: подруга Екатерины Градовой поделилась воспоминаниями об актрисе

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Актриса Екатерина Градова являлась одной из самых красивых и нежных женщин отечественного кинематографа. Ее образ украшал любой художественный фильм. Так прокомментировала уход из жизни артистки ее коллега и подруга Елена Коренева.

По ее словам, Градова умела покорять сердца не только мужчин, но и зрителей:

— Она в своем таланте, в своей красоте, в своих жестах была абсолютно неподражаема. Сложно найти сегодня столь нежную и красивую женщину на наших экранах. Она была украшением отечественного кино. Потрясающая, живая, с ней были счастливы играть в одной картине огромное количество людей. Очень жаль, что она покинула нас. Светлая ей память.

Коренева отметила также, что с появлением Градовой на съемочной площадке «всем становилось светлее и теплее на душе».

Ранее стало известно, что актриса Екатерина Градова скончалась на 75-м году жизни. Артистка получила широкую известность по роли радистки Кэт в кинокартине «Семнадцать мгновений весны», а также по фильмам «Место встречи изменить нельзя», «Осенние свадьбы» и другим.

Градова была замужем за народным артистом РСФСР Андреем Мироновым. Их дочь Мария Миронова — популярная актриса кино и театра.

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