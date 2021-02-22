«Будто часть души оторвалась»: актриса Фатеева назвала ударом новость о смерти Екатерины Градовой

Фото: 17 мгновений весны, 1973 год

Настоящим ударом стала весть о кончине актрисы Екатерины Градовой для ее близкой подруги, народной артистки РСФСР Натальи Фатеевой. Как она призналась в разговоре с корреспондентом «Вечерей Москвы», их связывала не только профессиональная деятельность, они были лучшими друзьями:

— Катя ушла, а у меня будто часть души оторвалась. Мне так тяжело выразить, что она для меня значила. Мы с ней познакомились в санатории. Ох, она была потрясающей: светлой, доброй и веселой хохотушкой. Мы очень хорошо и близко общались. И меня сообщение о ее смерти просто потрясло до глубины души. Сердце от боли и печали разрывается. Так тяжело осознать, что наше поколение талантливейших людей постепенно уходит. Причем это происходит практически каждый день, вы заметили? А Катя для меня — это светлый лучик, покинувший наш мрачный мир.

Собеседница «ВМ» отметила, что она уже перестает постепенно удивляться таким печальным вестям. По ее словам, это «не фильм ужасов, а объективная реальность», с которой всем приходится жить.

— Что ж, видимо, мы должны уступать место новым поколениям, — сказала Фатеева.

В заключение артистка отметила, что дружба с Градовой ее всегда окрыляла и наполняла даже «неким материнским теплом».

Фатеева призналась, что также тесно общается с дочерью Градовой, Марией Мироновой, которая родилась у артистки в союзе со звездой советского кино — Андреем Мироновым.

Ранее стало известно, что актриса Екатерина Градова скончалась на 75-м году жизни. Артистка получила широкую известность по роли радистки Кэт в кинокартине «Семнадцать мгновений весны», а также по фильмам «Место встречи изменить нельзя», «Осенние свадьбы» и другим.

Градова была замужем за народным артистом РСФСР Андреем Мироновым. Их дочь Мария Миронова — популярная актриса кино и театра.

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