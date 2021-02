Группа Daft Punk объявила о своем распаде

Фото: instagram.com/daftpunk

Культовая французская группа Daft Punk сообщила о своем распаде, опубликовав прощальное видео под названием «Эпилог».

Участники французского хаус-дуэта Daft Punk выложили на своем YouTube-канале видеоролик под названием Epilogue («Эпилог»), в котором попрощались с фанатами.

«1993–2021», — гласит титр из этого ролика. Именно столько лет просуществовала группа, сообщается на официальном сайте коллектива.

Daft Punk — дуэт из Франции, который исполняет электронную музыку. Коллектив образовали Тома Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо. Группа работала с такими жанрами, как французский хаус, электроник-рок, техно, ню-диско, фанк, синти-поп. Мировую известность музыкантам принесли хиты Get Lucky, One More Time и Harder, Better, Faster, Stronger.

