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«Мороз сбавляет обороты»: синоптик рассказал, с чего начнется весна в Москве
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

«Мороз сбавляет обороты»: синоптик рассказал, с чего начнется весна в Москве

Ростислав Зубков

Город

Март встретит москвичей легкими морозами и кратковременными зарядами снега. Такой прогноз озвучил ведущий специалист центра погоды «Фобос», метеоролог Евгений Тишковец в разговоре с «Вечерней Москвой».

Он обратил внимание, что ночь на 23 февраля в столице будет самой холодной за 65 лет. Столбики термометра местами опустятся до минус 30 градусов и ниже.

— Затем мороз начнет сбавлять обороты, а к выходным нас ждет околонулевая температура. Слабая оттепель, я бы сказал. Также ожидаются осадки в виде снега, — отметил синоптик.

По его словам, в воскресенье, 28 февраля, будет слабый минус по температуре, а 1 марта начнется со слабоотрицательных значений. Ночью будет 3–8 градусов ниже нуля, днем — минус 1–6. Местами в ночное время суток может похолодать до 5–10 градусов мороза, допустил собеседник «ВМ».

— То есть оттепель сменится похолоданием, когда придет календарная весна. А вообще март весь холодным будет, — считает Тишковец.

Он добавил, что в первый день весны ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 4–9 метров в секунду. Ожидаются кратковременные заряды снега, заключил метеоролог.

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