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«Что за шоу?»: Юлия Ковальчук заинтриговала подписчиков
Фото: instagram.com/juliakovalchuk

«Что за шоу?»: Юлия Ковальчук заинтриговала подписчиков

Анастасия Чанцева

Звезды

Певица и телеведущая Юлия Ковальчук предложила своим поклонникам отгадать, на каком шоу она выступит в роли ведущей.

— Судя по всему, скоро вы увидите меня снова в роли ведущей. А ну-ка, ваши версии. Что за шоу? Какой жанр? Кто соведущий? Интересны ваши комментарии! — написала певица на своей странице в Instagram-аккаунте.

«Последний герой»; «Один в один»; «Маска»; «Концерт к 23 Февраля»; «Соведущий — муж», — высказали свои предположения подписчики.

Судя по фотографии, на которой Юлия запечатлена с микрофоном и фуражкой, многие предположили, что певица выступит в шоу, посвященном Дню защитника Отечества.

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