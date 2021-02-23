Синоптик сообщил, когда в Москву и на европейскую часть РФ придет оттепель

Фото: Пелагея Замятина, Вечерняя Москва

Оттепель придет в столицу и несколько других регионов запада европейской части России в четверг, 25 февраля, и продлится до конца февраля. Температура будет выше нормы на 6-8 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— В четверг, 25 февраля, резкое изменение погоды. Придет оттепель. Ночные температуры будут в диапазоне минус 8-10 градусов, дневные ближе к вечеру вырастут до 2-4 градусов тепла. Такие резкие изменения коснутся западной части европейской территории страны, остальные регионы останутся верны морозу. И такая погода сохранится до конца месяца, — сказал он.

Вильфанд отметил, что такой температурный фон на 6-8 градусов выше нормы. Но оттепель будет сопровождаться неблагоприятной погодой с дождями и сильными порывами ветра.

Так, по словам синоптика, за 24, 25, 26 февраля в Москве выпадет четверть месячной нормы осадков, будут и дожди. Кроме того, ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду.

Вильфанд подчеркнул, что такое резкое потепление не следует считать приходом весны, так как в начале марта ожидается другая погода, передает ТАСС.

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