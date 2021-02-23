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Специалисты Мосприроды провели перепись рыбы в водоемах столицы
Набережная / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Специалисты Мосприроды провели перепись рыбы в водоемах столицы

Юлия Курганова

Город

Специалисты Мосприроды провели перепись рыбы в столичных водоемах. Об этом сообщается на сайте департамента в понедельник, 22 февраля.

Так, в Москве насчитывается около 39 видов рыб. За последние десятилетия ихтиофауна пополнилась южными бычками (кругляк и цуцик), которые ранее водились только в Азовском, Каспийском и Черном морях, чехонью из Волги и Оки, ротан-головешкой из Амура, форелью, которая появилась из прудов Сходненского форелевого хозяйства. Также появился горчак европейский и угорь, толстолобик и гуппи, которые попали в этот район благодаря аквариумистам.

Отмечается, что наибольшее разнообразие рыб наблюдается в главной водной артерии столицы — Москве-реке. Основными видами являются окунь, лещ, плотва и уклея.

Также в водоемах столицы обитают 16 краснокнижных видов рыб: голец усатый, язь, подкаменщик русский, стерлядь, сом, налим, подуст волжский, елец, ерш обыкновенный, голавль, красноперка, карась золотой, жерех, гольян обыкновенный, линь и вьюн обыкновенный.

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Столичные водоемыМосприродаМосква
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