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Синоптики пообещали морозную погоду в Москве 23 февраля
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Синоптики пообещали морозную погоду в Москве 23 февраля

Юлия Курганова

Город

Во вторник, 23 февраля, столичный регион окажется вблизи центра антициклона. Ожидается малооблачная погода и без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 16-14 градусов. В Подмосковье температура ожидается 17-12 градусов мороза.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 2-6 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 763 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что, по медицинской оценке, такая погода будет неблагоприятной, спастического типа. Температурные скачки от ночи ко дню и аномальный рост атмосферного давления могут привести к серьезным проблемам со здоровьем, провоцировать ухудшение самочувствия и обострение заболеваний у метеозависимых людей. В группу риска входят гипертоники, люди, перенесшие различные сосудистые нарушения, страдающие заболеваниями органов дыхания, ослабленные с симптомами переутомления. Они тяжело переносят такие неустойчивые, резкие колебания метеопараметров из-за сниженных функциональных резервов организма.

Рекомендуется быть более внимательными к своему здоровью, соблюдать все назначенные врачом лечебные методы. Помогут поддержать организм растительные адаптогены, курс витаминных комплексов и соблюдение режима отдыха и работы.

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