Прошедшая ночь в столице стала самой холодной за всю зиму

Фото: «Вечерняя Москва»

Ночь на вторник, 23 февраля, в столице стала самой холодной за всю зиму. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

Уточняется, что минувшей ночью температура в Москве опускалась до минус 24,1 градуса. При этом прежним рекордом считалась отметка 23,6 градуса, которая была зафиксирована 18 января.

В Московской области местами ночью был отмечен 30-градусный мороз.

До 09:00 воздух в столичном регионе еще будет остывать, добавляется в сообщении «Метеоновостей».

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