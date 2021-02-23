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Прошедшая ночь в столице стала самой холодной за всю зиму
Фото: «Вечерняя Москва»

Прошедшая ночь в столице стала самой холодной за всю зиму

Анастасия Колоскова

Город

Ночь на вторник, 23 февраля, в столице стала самой холодной за всю зиму. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

Уточняется, что минувшей ночью температура в Москве опускалась до минус 24,1 градуса. При этом прежним рекордом считалась отметка 23,6 градуса, которая была зафиксирована 18 января.

В Московской области местами ночью был отмечен 30-градусный мороз.

До 09:00 воздух в столичном регионе еще будет остывать, добавляется в сообщении «Метеоновостей».

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