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В окружении Ким Кардашьян рассказали о причинах ее развода с Канье Уэстом
Фото: instagram.com/kimkardashian

В окружении Ким Кардашьян рассказали о причинах ее развода с Канье Уэстом

Анастасия Колоскова

Звезды

Фотомодель Ким Кардашьян решилась на развод с рэпером Канье Уэстом по нескольким причинам. Об этом сообщил изданию US Weekly источник из окружения звезды.

Так, на проблемы в браке знаменитостей повлияло заявление Уэста о том, что рабство — это выбор. Предположительно, речь идет об интервью музыканта, когда он выразил мнение, что для темнокожего населения США рабство стало выбором, а не безвыходным положением. По утверждению инсайдера, эти слова рэпера послужили поводом для скандалов между супругами, так как Кардашьян возмутилась позицией мужа.

При этом уточняется, что серьезной ошибкой Уэста стало то, что он рассказал мировой общественности о том, как обсуждал с женой возможность аборта перед тем, как родилась их младшая дочь Норт.

Последней каплей в чаше терпения Кардашьян стали скандальные посты мужа в соцсетях, где он обвинил ее в попытке закрыть его в психбольнице.

— Она могла отмахнуться от его шокирующих общественность заявлений, но не могла проигнорировать то, что он упомянул детей. По ее мнению, это было неприемлемо, и она боялась, что однажды Норт прочитает об этом, — цитирует инсайдер издание US Weekly.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян запустила бракоразводный процесс с Канье Уэстом после семи лет совместной жизни. Отмечается, что между супругами заключен брачный контракт, поэтому их расставание пройдет без имущественных претензий и максимально мирно.

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Ким КардашьянКанье Уэстразвод
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