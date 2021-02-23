Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 1364 пациента за сутки

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Москве еще 1364 пациента вылечились от коронавирусной инфекции за последние 24 часа. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщил Telegram-канал оперативного штаба.

В столице за сутки зафиксировали 1198 новых случаев COVID-19. Из них госпитализировали 682 пациента. Сообщается, что за последние 24 часа скончались 49 человек с коронавирусом.

Всего количество вылечившихся от коронавируса в столице выросло до 887 637 человек.

Фото: Telegram / Оперштаб Москвы

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