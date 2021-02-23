Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 1364 пациента за сутки
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 1364 пациента за сутки

Анастасия Колоскова

Город

В Москве еще 1364 пациента вылечились от коронавирусной инфекции за последние 24 часа. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщил Telegram-канал оперативного штаба.

В столице за сутки зафиксировали 1198 новых случаев COVID-19. Из них госпитализировали 682 пациента. Сообщается, что за последние 24 часа скончались 49 человек с коронавирусом.

Всего количество вылечившихся от коронавируса в столице выросло до 887 637 человек.

Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 1364 пациента за суткиФото: Telegram / Оперштаб Москвы

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: «Пандемия еще не прошла»: Сергей Собянин призвал москвичей беречь здоровье

статистикаМоскваданные по коронавирусу
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Ты мужчина — вот и празднуй

Александр Михайлов
Александр Михайлов

Поверьте, нам есть что защищать

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Комнаты или палаты: что происходит в клабхаусе

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

RIP, суперстар: нужно ли звездам отдельное кладбище

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

«Да это, батенька, variola vera»: как Москва спаслась от черной оспы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Если твой начальник — деспот

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Измельчал мужик, бабы рулят

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте