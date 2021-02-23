Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Москвичам предложили познакомиться с историей самых мужественных памятников столицы
Рыцарь на Садовом кольце / Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Москвичам предложили познакомиться с историей самых мужественных памятников столицы

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Москва, улица Солянка, 7Карта всех событий

В честь Дня защитника Отечества москвичам рассказали о судьбе шести исторических объектов столицы, олицетворяющих мужество.

Трехэтажный особняк на улице Солянка, балкон которого удерживают на своих плечах четыре атланта, был построен в 1882 году. Проект был разработан архитектором Василием Карнеевым для торговца чаем Алексея Расторгуева. На первом этаже дома располагался магазин, а на двух верхних — отделанные жилые квартиры.

Позднее Дом с атлантами перешел купецу-сахарозаводчику Павлу Харитоненко. После революции его занимали жилищное товарищество, а затем — учреждения здравоохранения и Академии медицинских наук СССР.В 2018 году атланты были отреставрированы.

Москвичам предложили познакомиться с историей самых мужественных памятников столицыАтлант / Фото: mos.ru / Максим Денисов

Пилон ворот на въезде в бывшую усадьбу купцов Котовых на Болотной набережной украшают фигуры литейщика и кузнеца. Они появились во времена владения зданием промышленника Густава Листа, который планировал открыть на ее территории Софийский механический завод. В 2020 году фигуры были полностью отреставрированы.

Москвичам предложили познакомиться с историей самых мужественных памятников столицылитейщик / Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Здание гостиницы «Пекин», чью башню украшает рабочий, который смотрит на город, построили в середине 1950-х. Оно стало символом дружбы СССР и Китая. Проект разработал главный столичный архитектор Дмитрий Чечулин. В 2020 году скульпторы отреставрировали фигуру, которая сильно пострадал от времени, и восстановили утраченные элементы благодаря сохранившимся документальным съемкам 1949 года.

На фасаде семиэтажного бывшего доходного дома на Садовой-Самотечной улице можно увидеть рыцаря в доспехах с мечом, который установлен на уровне последнего этажа. Здание построили в 1913 году. Большая часть дома до сих пор является жилой. Здание относящееся к северному модерну построили по проекту архитектора Василия Волокитина. Его отделка выполнена в духе Средневековья. Фасад украшают изображения прекрасных дам и смелых воинов, у парадного входа установлены скульптуры мифических животных.

В середине прошлого века на башнях жилых домов на Ленинском проспекте были установлены 24 скульптуры, которые воспевают подвиг воинов-победителей и символизируют труд советских людей после войны. Некоторые из них изображают бойцов, готовых пожертвовать жизнью ради Родины, другие — вернувшихся с фронта солдат.

Кроме того, на Кудринской площади в центре столицы расположена одна из семи сталинских высоток, заложенных 7 сентября 1947 года в честь 800-летия города. Одна из каменных фигур, которые украшают фасад здания, представляет собой образ защитника Отечества — сидящего в накинутой на плечи плащ-палатке солдата, который придерживает рукой автомат. Здание получило название дом авиаторов, так как изначально квартиры в этом доме выделяли выдающимся горожанам, среди которых было много летчиков-испытателей, космонавтов и работников авиационной промышленности, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Москвичи выберут, кому будет поставлен памятник на Лубянской площади

столичная архитектурапамятникДень защитника Отечества
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Ты мужчина — вот и празднуй

Александр Михайлов
Александр Михайлов

Поверьте, нам есть что защищать

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Комнаты или палаты: что происходит в клабхаусе

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

RIP, суперстар: нужно ли звездам отдельное кладбище

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

«Да это, батенька, variola vera»: как Москва спаслась от черной оспы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Если твой начальник — деспот

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Измельчал мужик, бабы рулят

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте