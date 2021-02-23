Москвичам предложили познакомиться с историей самых мужественных памятников столицы

Рыцарь на Садовом кольце / Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Россия, Москва, улица Солянка, 7 Карта всех событий

В честь Дня защитника Отечества москвичам рассказали о судьбе шести исторических объектов столицы, олицетворяющих мужество.

Трехэтажный особняк на улице Солянка, балкон которого удерживают на своих плечах четыре атланта, был построен в 1882 году. Проект был разработан архитектором Василием Карнеевым для торговца чаем Алексея Расторгуева. На первом этаже дома располагался магазин, а на двух верхних — отделанные жилые квартиры.

Позднее Дом с атлантами перешел купецу-сахарозаводчику Павлу Харитоненко. После революции его занимали жилищное товарищество, а затем — учреждения здравоохранения и Академии медицинских наук СССР.В 2018 году атланты были отреставрированы.

Атлант / Фото: mos.ru / Максим Денисов

Пилон ворот на въезде в бывшую усадьбу купцов Котовых на Болотной набережной украшают фигуры литейщика и кузнеца. Они появились во времена владения зданием промышленника Густава Листа, который планировал открыть на ее территории Софийский механический завод. В 2020 году фигуры были полностью отреставрированы.

литейщик / Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Здание гостиницы «Пекин», чью башню украшает рабочий, который смотрит на город, построили в середине 1950-х. Оно стало символом дружбы СССР и Китая. Проект разработал главный столичный архитектор Дмитрий Чечулин. В 2020 году скульпторы отреставрировали фигуру, которая сильно пострадал от времени, и восстановили утраченные элементы благодаря сохранившимся документальным съемкам 1949 года.

На фасаде семиэтажного бывшего доходного дома на Садовой-Самотечной улице можно увидеть рыцаря в доспехах с мечом, который установлен на уровне последнего этажа. Здание построили в 1913 году. Большая часть дома до сих пор является жилой. Здание относящееся к северному модерну построили по проекту архитектора Василия Волокитина. Его отделка выполнена в духе Средневековья. Фасад украшают изображения прекрасных дам и смелых воинов, у парадного входа установлены скульптуры мифических животных.

В середине прошлого века на башнях жилых домов на Ленинском проспекте были установлены 24 скульптуры, которые воспевают подвиг воинов-победителей и символизируют труд советских людей после войны. Некоторые из них изображают бойцов, готовых пожертвовать жизнью ради Родины, другие — вернувшихся с фронта солдат.

Кроме того, на Кудринской площади в центре столицы расположена одна из семи сталинских высоток, заложенных 7 сентября 1947 года в честь 800-летия города. Одна из каменных фигур, которые украшают фасад здания, представляет собой образ защитника Отечества — сидящего в накинутой на плечи плащ-палатке солдата, который придерживает рукой автомат. Здание получило название дом авиаторов, так как изначально квартиры в этом доме выделяли выдающимся горожанам, среди которых было много летчиков-испытателей, космонавтов и работников авиационной промышленности, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Москвичи выберут, кому будет поставлен памятник на Лубянской площади