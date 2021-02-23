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«Захотелось чего-то новенького»: Бузова вышла на боксерский ринг
Фото: Youtube / PEOPLETALK TV

«Захотелось чего-то новенького»: Бузова вышла на боксерский ринг

Никита Абрамов

Звезды

Певица и телеведущая Ольга Бузова решила заняться боксом. Видео с тренировкой она выложила в своем микроблоге.

— Первая реальная тренировка. Решила вернуться в спорт. Кто со мной тут давно, наверное, помнит, что раньше я занималась постоянно в зале. Захотелось чего-то новенького, — написала певица в своем Instagram-аккаунте.

Подписчики звезды разошлись во мнениях. Одни начали над ней подшучивать, а другие, наоборот, поддержали.

«Что-то ее становится много! Оля, передохни, займись личной жизнью!»; «Ну не смеши»; «Давида решила побить?»; «Так неожиданно видеть тебя в боксе. Но это отдельный вид искусства. Ты боец! Все получится!» — написали поклонники в комментариях под видео.

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