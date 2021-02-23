Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», 1979 год

Актрису Екатерину Градову похоронят на «Аллее звезд» Троекуровского кладбища. Об этом рассказал директор театра «Ленком» Марк Варшавер во вторник, 23 февраля.

— Екатерина Георгиевна Градова — прекрасная артистка и мама нашей ведущей актрисы Марии Мироновой — будет похоронена на «Аллее звезд» Троекуровского кладбища, — цитирует Варшавера РИА Новости.

Уточняется, что прощание с артисткой и ее похороны состоятся 24 февраля.

Напомним, актриса Екатерина Градова скончалась 22 февраля на 75-м году жизни. Артистка получила широкую известность по роли радистки Кэт в кинокартине «Семнадцать мгновений весны», а также по фильмам «Место встречи изменить нельзя», «Осенние свадьбы» и другим.

Градова была замужем за народным артистом РСФСР Андреем Мироновым. Их дочь Мария Миронова — популярная актриса кино и театра.

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