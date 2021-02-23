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Екатерину Градову похоронят на «Аллее звезд» Троекуровского кладбища
Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», 1979 год

Екатерину Градову похоронят на «Аллее звезд» Троекуровского кладбища

Никита Абрамов

Культура

Актрису Екатерину Градову похоронят на «Аллее звезд» Троекуровского кладбища. Об этом рассказал директор театра «Ленком» Марк Варшавер во вторник, 23 февраля.

— Екатерина Георгиевна Градова — прекрасная артистка и мама нашей ведущей актрисы Марии Мироновой — будет похоронена на «Аллее звезд» Троекуровского кладбища, — цитирует Варшавера РИА Новости.

Уточняется, что прощание с артисткой и ее похороны состоятся 24 февраля.

Напомним, актриса Екатерина Градова скончалась 22 февраля на 75-м году жизни. Артистка получила широкую известность по роли радистки Кэт в кинокартине «Семнадцать мгновений весны», а также по фильмам «Место встречи изменить нельзя», «Осенние свадьбы» и другим.

Градова была замужем за народным артистом РСФСР Андреем Мироновым. Их дочь Мария Миронова — популярная актриса кино и театра.

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