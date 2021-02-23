Более 800 пар поженились накануне Дня защитника Отечества в Москве

Фото: Пресс-служба управления ЗАГС Москвы

Россия, Москва, Шипиловский проезд, 27 Карта всех событий

Сотрудники столичных ЗАГСов зарегистрировали более 800 браков накануне Дня защитника Отечества — с 20 по 22 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Управления ЗАГС Москвы.

Отмечается, что больше всего молодоженов приняли Дворцы бракосочетания № 1 и № 5 в красивые даты 21.02.21 и 22.02.21, а также Таганский и Шипиловский отделы ЗАГС.

Также более 100 торжественных церемоний прошли на необычных площадках, среди которых особняк на Волхонке, особняк Спиридонова, башня Меркурий «Меркури-Спейс», башня «Око» (ресторан Birds), дом торжеств «Сафиса» и другие места.

Примечательно, что накануне 23 февраля традиционно вступают в брак военнослужащие. В этом году Шипиловский отдел ЗАГС зарегистрировал брак офицера воздушно-десантных войск Никиты, который использовал в качестве наряда жениха парадную форму, и его избранницы Евгении.

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