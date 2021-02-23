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Жители столицы поздравили защитников Отечества в стихах
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Жители столицы поздравили защитников Отечества в стихах

Анастасия Колоскова

Город

В столице подвели итоги поэтического проекта «Парковый стихоговоритель: защитникам — с благодарностью», посвященного 23 Февраля, в рамках которого поздравить мужчин с праздником мог любой желающий.

Его участники за шесть дней прислали более 100 видеопоздравлений, адресованных защитникам Отечества. Среди них были как взрослые, так и дети. Они читали стихи патриотической и военной тематики, среди которых произведения Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко, Константина Симонова и многих других.

Мосгорпарк составил три праздничных выпуска длительностью не более 25 минут каждый. Они опубликованы на страницах в соцсетях «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Инстаграм».

Стоит отметить, что тему нового этапа проекта «Парковый стихоговоритель» выбрали в «Активном гражданине» путем голосования.

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поздравление с праздникомМосгорпаркДень защитника Отечества
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