Мужчина ворвался с гранатой в здание на севере Москвы

Фото: exp.mos.ru

Россия, Москва, Складочная улица, 1с18 Карта всех событий

На севере столицы мужчина ворвался с гранатой в здание организации, которая оказывает курьерские услуги. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел 22 февраля по адресу улица Складочная, дом 1, строение 18. Заявление в полицию поступило от работника организации. Отмечается, что неизвестный мужчина вошел в помещение и стал угрожать предметом, похожим на гранату. Он потребовал передать ему деньги из кассы. Ничего не похитив, мужчина скрылся.

Полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства случившегося.

Читайте также: Пожар произошел в жилом доме на юго-западе Москвы