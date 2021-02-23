Лукашенко обсудил с Путиным усиление совместных оборонных систем

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с главой Белоруссии Александром Лукашенко усиление совместных оборонных систем, а также кооперацию стран в военно-промышленном комплексе (ВПК).

— В развитие переговоров, прошедших накануне, сегодня состоялся телефонный разговор президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, — сообщило агентство Белта.

В сообщении отмечается, что главными темами обсуждения двух лидеров были вопросы кооперации стран в ВПК, налоговая система, работа СМИ, а также усиление совместных оборонных систем России и Белоруссии.

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