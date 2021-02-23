«Чувство, что я этого не выдержу»: Виктория Короткова дала первое интервью после ДТП

Фото: instagram.com/korotkova_viktoriya

Звезда шоу «Холостяк» Виктория Короткова решилась на первое интервью после ДТП, которое произошло осенью 2020 года.

Несколько месяцев девушка не могла общаться ни с кем кроме своих близких и родных. Спустя время 26-летняя звезда шоу решила рассказать о своих переживаниях.

— Клянусь, было чувство, что я этого не выдержу. Помню, как девочки просто укладывали меня спать. Ложились со мной под одеяло, обнимали и говорили, что все будет хорошо, ты только держись, — поделилась Короткова.

Она рассказала, что оказалась отрезана от внешнего мира — ее друзья забрали у девушки телефон, чтобы «ничего не мозолило глаза». Ей постоянно снились ужасные кадры аварии, которые ей пришлось пережить.

Короткова добавила, что до сих пор не может садиться за руль автомобиля и ездит только с водителем, пишет StarHit.

Напомним, ранее в Сети опубликовали сведения, согласно которым звезда реалити-шоу «Холостяк» Виктория Короткова сбила человека на Кутузовском проспекте в Москве. Пешеход скончался на месте от полученных травм. Он переходил дорогу в неположенном месте.

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