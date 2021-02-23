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«Чувство, что я этого не выдержу»: Виктория Короткова дала первое интервью после ДТП
Фото: instagram.com/korotkova_viktoriya

«Чувство, что я этого не выдержу»: Виктория Короткова дала первое интервью после ДТП

Никита Абрамов

Звезды

Звезда шоу «Холостяк» Виктория Короткова решилась на первое интервью после ДТП, которое произошло осенью 2020 года.

Несколько месяцев девушка не могла общаться ни с кем кроме своих близких и родных. Спустя время 26-летняя звезда шоу решила рассказать о своих переживаниях.

— Клянусь, было чувство, что я этого не выдержу. Помню, как девочки просто укладывали меня спать. Ложились со мной под одеяло, обнимали и говорили, что все будет хорошо, ты только держись, — поделилась Короткова.

Она рассказала, что оказалась отрезана от внешнего мира — ее друзья забрали у девушки телефон, чтобы «ничего не мозолило глаза». Ей постоянно снились ужасные кадры аварии, которые ей пришлось пережить.

Короткова добавила, что до сих пор не может садиться за руль автомобиля и ездит только с водителем, пишет StarHit.

Напомним, ранее в Сети опубликовали сведения, согласно которым звезда реалити-шоу «Холостяк» Виктория Короткова сбила человека на Кутузовском проспекте в Москве. Пешеход скончался на месте от полученных травм. Он переходил дорогу в неположенном месте.

Читайте также: Адвокат звезды «Холостяка» рассказал, как проходит проверка по делу о ДТП

интервьюДТПВиктория Короткова
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