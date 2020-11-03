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Адвокат звезды «Холостяка» рассказал, как проходит проверка по делу о ДТП
Фото: instagram.com/korotkova_viktoriya

Адвокат звезды «Холостяка» рассказал, как проходит проверка по делу о ДТП

Виктория Родимкина

Звезды

Адвокат финалистки «Холостяка» Виктории Коротковой Владислав Подшибякин рассказал, как проходит проверка по делу о смертельном ДТП на Кутузовском проспекте. Об этом сообщает «СтарХит» во вторник, 3 ноября.

По словам адвоката, уголовного дела пока возбуждено не было, и пока неизвестно, состоится ли суд. Подшибякин уточнил, что полиция проводит проверку по факту аварии.

— Уголовное дело пока на возбуждено, Виктория посещает следственные мероприятия и делает все, что от нее требуется. Состоится ли суд по этому делу — пока не могу сказать. По поводу пострадавшего хочу сказать следующее: выражаем соболезнования его семье, — сказал адвокат.

Ранее подруга Коротковой модель Дарья Клюкина рассказала о состоянии девушки после ДТП. По ее словам, при аварии она получила гематомы и сотрясение мозга. При этом, по мнению Клюкиной, Виктории Коротковой очень повезло, так как в нее никто не врезался, когда она выехала на встречную полосу после ДТП.

Напомним, в Сети опубликовали сведения, согласно которым звезда реалити-шоу «Холостяк» Виктория Короткова сбила человека на Кутузовском проспекте в Москве. Пешеход скончался на месте от полученных травм. Он переходил дорогу в неположенном месте.

Читайте также: «Всегда буду поддерживать»: Клюкина вступилась за сбившую человека Короткову

ДТПсудВиктория Короткова
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