Звезда «Дома-2» оказалась в полиции после похода в кинотеатр
Бывшие участники телепроекта «Дом-2» Ирина Пинчук и Арай Чобанян оказалась в полиции после похода в кинотеатр. Об этом Пинчук сообщила в Instagram-stories.
По ее словам, в кинотеатре пара вежливо попросила соседей подвинуться, чтобы их подруга могла сесть рядом с ними. Однако молодые люди не захотели идти навстречу. Ответ от них прозвучал в очень грубой форме. Затем молодые люди набросился на Чобаняна с кулаками.
Конфликт продолжился уже на выходе из зала. По словам Пинчук, завязалась драка.
— Они начали «скулить», что от его ударов темнеет в глазах. Угрожали вызвать полицию. А потом один из них пшикнул перцовым баллончиком в лицо Араю, — рассказала Пинчук.
Позднее на место инцидента прибыла полиция. Чобанян пытался оградить свою девушку от потасовки, ведь она беременна. В результате драки он остался с разбитым телефоном и решил обратиться в полицию.
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