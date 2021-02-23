Звезда «Дома-2» оказалась в полиции после похода в кинотеатр

Фото: instagram/pinchuk_official

Бывшие участники телепроекта «Дом-2» Ирина Пинчук и Арай Чобанян оказалась в полиции после похода в кинотеатр. Об этом Пинчук сообщила в Instagram-stories.

По ее словам, в кинотеатре пара вежливо попросила соседей подвинуться, чтобы их подруга могла сесть рядом с ними. Однако молодые люди не захотели идти навстречу. Ответ от них прозвучал в очень грубой форме. Затем молодые люди набросился на Чобаняна с кулаками.

Конфликт продолжился уже на выходе из зала. По словам Пинчук, завязалась драка.

— Они начали «скулить», что от его ударов темнеет в глазах. Угрожали вызвать полицию. А потом один из них пшикнул перцовым баллончиком в лицо Араю, — рассказала Пинчук.

Позднее на место инцидента прибыла полиция. Чобанян пытался оградить свою девушку от потасовки, ведь она беременна. В результате драки он остался с разбитым телефоном и решил обратиться в полицию.

Читайте также: «Бабахнула»: певица МакSим выстрелила из пушки в честь 23 Февраля