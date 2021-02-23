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КС Молдавии признал незаконным повторное выдвижение Гаврилицы в премьеры
Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

КС Молдавии признал незаконным повторное выдвижение Гаврилицы в премьеры

Кирилл Николаев

В мире

Конституционный суд Молдавии постановил, что решение президента Майи Санду повторно выдвинуть кандидатом на пост премьер-министра бывшего министра финансов Наталью Гаврилицу было незаконным. Об этом во вторник, 23 февраля, заявила глава КС Домника Маноле.

По ее словам, парламентские фракции должны начать консультации с президентом Молдавии по вопросу назначения кандидата на пост премьер-министра.

Данная должность остается вакантной с декабря 2020 года. Президент Молдавии назначила кандидатом в премьеры Гаврилицу, которая также является вице-председателем созданной Санду партии «Действие и солидарность». Парламент отказался поддерживать эту кандидатуру.

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Премьер-министрМолдавияКонституционный суд
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