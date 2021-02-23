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Участники акции протеста перекрыли одну из центральных улиц Еревана
Фото: РИА Новости / Асатур Есаянц

Участники акции протеста перекрыли одну из центральных улиц Еревана

Никита Абрамов

В мире

Участники акции протеста, которые требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, перекрыли одну из центральных улиц Еревана. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщает tert.am.

Протестующие заблокировали проезд автомобилей, выставив на дороге мусорные контейнеры, после чего начали шествие по одной из дорожных полос.

Также крупная акция оппозиции идет около здания полиции Армении.

Напомним, акции протеста оппозиции начали проходить в Ереване после того, как Пашинян подписал соглашение с властями Азербайджана и России о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы потребовали ухода премьер-министра республики, а также выдвинули на пост главы правительства экс-руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.

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протестыАрменияНикол Пашинян
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