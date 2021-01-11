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Посольство Армении в Москве не просило усиливать охрану из-за протестов против Пашиняна
Фото: primeminister.am / Аппарат премьер-министра Республики Армения

Посольство Армении в Москве не просило усиливать охрану из-за протестов против Пашиняна

Ростислав Зубков

Город

Посольство Армении в России не просило усиливать охрану на фоне акции протеста противников Никола Пашиняна. Об этом заявили в дипмиссии в понедельник, 11 января.

— Посольство не просило о полицейском усилении, мы работаем в штатном режиме. Охрана посольства убрала баннеры с ограды, в целом все проходит без эксцессов, — сообщили РИА Новости в ведомстве.

В посольстве добавили, что находящихся у здания людей предупредили об ограничениях из-за коронавируса. Дипломаты ожидают, что демонстранты скоро разойдутся.

Напомним, в понедельник, 11 января, возле здания посольства в Москве собралось несколько десятков человек, которые заявили, что выступают против главы армянского правительства Пашиняна. Ранее ему пытались помешать вылететь из Еревана в российскую столицу. У посольства на данный момент дежурит полиция.

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