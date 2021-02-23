СМИ: Жерару Депардье предъявили обвинение в домогательствах и насилии

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Французскому актеру Жерару Депардье 16 декабря 2020 года предъявили обвинение в изнасиловании и домогательствах. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источник.

Истицей по этому делу выступает молодая актриса. Девушка обвиняет Депардье в домогательствах и изнасиловании летом 2018 года.

Следствие было прекращено в июне 2019 года. Власти не обнаружили состава преступления, а Депардье опровергал обвинения со стороны актрисы. Однако в августе 2020 года прокуратура Парижа направила запрос о возобновлении дела.

Читайте также: В РПЦ отреагировали на принятие православия Жераром Депардье