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СМИ: Жерару Депардье предъявили обвинение в домогательствах и насилии
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

СМИ: Жерару Депардье предъявили обвинение в домогательствах и насилии

Кирилл Николаев

Происшествия

Французскому актеру Жерару Депардье 16 декабря 2020 года предъявили обвинение в изнасиловании и домогательствах. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источник.

Истицей по этому делу выступает молодая актриса. Девушка обвиняет Депардье в домогательствах и изнасиловании летом 2018 года.

Следствие было прекращено в июне 2019 года. Власти не обнаружили состава преступления, а Депардье опровергал обвинения со стороны актрисы. Однако в августе 2020 года прокуратура Парижа направила запрос о возобновлении дела.

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