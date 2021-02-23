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Более 12 тысяч фейерверков запустили в Москве в честь Дня защитника Отечества
Фото: Минобороны РФ

Более 12 тысяч фейерверков запустили в Москве в честь Дня защитника Отечества

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Лужнецкая набережная Карта всех событий

Более 12 тысяч фейерверков свыше 70 видов выпустили в столичное небо в честь Дня защитника Отечества. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Отмечается, что купола разрывов в диаметре превышали 300 метров. Салют был дан военнослужащими отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии Владимира Михалкина. Звуковое сопровождение обеспечено пушками ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны. Они были размещены на Лужнецкой набережной.

Сценарий салюта был смоделирован с помощью специального программного обеспечения, сообщает ТАСС.

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СалютМоскваДень защитника Отечества
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