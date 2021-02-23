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Трансляцию поздравлений с Днем защитника Отечества организовали для пассажиров МЦД
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Трансляцию поздравлений с Днем защитника Отечества организовали для пассажиров МЦД

Кирилл Николаев

Транспорт

Аудиопоздравления с Днем защитника Отечества организованы для пассажиров Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом во вторник, 23 февраля, сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Отмечается, что ЦППК поздравляет пассажиров с Днем защитника Отечества. Поздравительные слова звучат на всех станциях МЦД.

В пресс-службе отметили, что на ряде остановочных пунктов МЦД транслируют аудиозаписи с поздравлениями от певицы Кристины Орбакайте и группы «Непоседы», сообщает агентство городских новостей «Москва».

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