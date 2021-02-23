Столичный Главархив рассказал об истории поздравительных открыток к 23 Февраля

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Главное архивное управление столицы рассказало об истории появления поздравительных открыток к 23 Февраля.

Отмечается, что первым известным агитационно-изобразительным материалом в честь 23 Февраля являлся плакат «Праздник годовщины Красной армии 23.02.1919 — День Красного подарка». Он был посвящен годовщине сопротивления красноармейцев наступлению немецких войск под Псковом и Нарвой.

Традиция считать 23 Февраля праздником всех мужчин постепенно сформировалась после Великой Отечественной войны. Открытки в честь Дня Советской армии и Военно-морского флота стали масштабно выпускаться в 1950-х годах.

Название День защитника Отечества праздник получил в 1995 году.

— В середине 1950-х — к концу 1980-х годов к 23 февраля ежегодно выпускали по 10–15 видов художественных открыток. Традиционно на таких открытках изображали Спасскую башню Московского Кремля и воинские награды: орден Трудового Красного Знамени, орден «Победы», орден Славы на георгиевской ленте, а также кумачовые знамена, пятиконечные звезды, образцы советской военной техники, — цитирует сообщение Главархива агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, кремлевским пейзажам и орденам сопутствовал праздничный салют, а сами открытки выполнялись в ярких красно-оранжевых цветах.

Также поздравительные открытки демонстрировали техническую мощь советских Вооруженных сил. В 1970-х годах их нередко посвящали теме индустриализации. Позднее на открытках появлялись строящиеся города, дома, поля и техника. Их могла украшать веточка лавра, как символ победы и мира.

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