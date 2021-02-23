Бесплатные автобусы довезут горожан до Музея Победы 23 февраля
Москвичи смогут доехать до Музея Победы в День защитника Отечества на бесплатных автобусах. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщила пресс-служба учреждения.
— Рекордный мороз не помешает москвичам и гостям столицы в День защитника Отечества добраться до Музея Победы. До входа в музей и кинотеатра «Поклонка» можно быстро и комфортно доехать на бесплатных музейных автобусах, — говорится в сообщении.
Уточняется, что на автобусах будет присутствовать логотип «Еду в Музей Победы!», благодаря которому их можно легко узнать. Бесплатные автобусы будут курсировать до 23:30 23 февраля. Автобусы отправляются с интервалом в 20 минут от станции метро «Парк Победы».
В пресс-службе добавили, что 23 февраля в музее откроется выставка «Моторы войны».
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