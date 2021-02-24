«Самый лучший папа»: Навка показала, как дочка поздравила Пескова

Татьяна Навка и Дмитрий Песков женаты более пяти лет / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка показала, как дочка Надя поздравила сначала всех мужчин с Днем защитника Отечества, а потом и своего папу. На видео шестилетняя девочка в лиловом спортивном костюме эмоционально читает стихотворение.

— С Днем защитника поздравить я хочу, папуля. Дочери нет счастливее в мире. Я тебе желаю сил, рыцарь мой отважный. Самый сильный, добрый, честный и бесстрашный, — произнесла Надя Пескова.

Подписчиков умилило видеопоздравление. Они отметили, что девочке повезло с папой, а ему с ней.

«Какая молодец! Поздравляем папу с Днем Защитника Отечества!»; «Умница. Хорошее поздравление для папы»; «Надюша — такая прелесть! Умница! Молодец!» — оставили комментарии фолловеры.

Напомним, Татьяна Навка счастлива в браке с Дмитрием Песковым более пяти лет. Они сыграли свадьбу в Сочи в 2015 году. Супруги воспитывают дочку Надежду.

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