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Движение автобусов на западе столицы после ДТП восстановили
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Движение автобусов на западе столицы после ДТП восстановили

Ксения Монахова

Происшествия
Россия, Москва, Чертановская улицаКарта всех событий

Движение автобусов на западе столицы восстановили. Об этом в среду, 24 февраля, сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Восстановлено движение автобусов на пересечении Чертановской улицы и улицы Красного Маяка, — говорится в сообщении.

Напомним, временно были изменены маршруты автобусов № 225, 296, 674, 680, 682, 796, 797, 831, П129 из-за столкновения двух автомобилей.

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восстановленное движениестоличные автобусыДТП
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