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Москва заняла 28-е место по уровню инноваций и качеству жизни среди городов мира
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Москва заняла 28-е место по уровню инноваций и качеству жизни среди городов мира

Анастасия Волоснова

Город

Москва стала 28-м городом в мире по уровню инновационного развития и жизни в рейтинге City Trifecta. Об этом говорится в докладе The Wealth Report 2021 консалтинговой компании Knight Frank.

На первом месте в рейтинге оказался Мюнхен. Он занял лидирующую позицию благодаря высокой оценке уровня благосостояния и инновационности в городе. Второе место занял Токио, третье — Париж и Нью-Йорк, а последнее — Лагос. Российский город Санкт-Петербург занял в рейтинге 72-ю позицию.

Развитие городов оценивали по качеству инноваций, инфраструктуры, финансирования и реализации проектов, сообщает РИА Новости.

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