Поступления от НДФЛ в столичный бюджет выросли на 11,2 процента в 2020 году

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Поступления от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в бюджет столицы выросли на 11,2 процента в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Они составили 1 триллион 155,2 миллиарда рублей.

Отмечается, что ограничения в связи с пандемией повлияли на динамику начислений от НДФЛ. За аналогичный период прошлого года в первом квартале поступления увеличились на 23,3 процента. Однако во втором понизились на 14,7 процента. Падение было компенсировано благодаря восстановительному росту экономики. В период с июля по декабрь 2020 года в бюджет столицы поступило 688,8 миллиарда рублей, что на 19 процентов выше, чем за такой же промежуток времени в 2019 году.

Уточняется, что, по данным Мосстата, средняя заработная плата за 11 месяцев 2020 года выросла на 6,1 процента и составила 95 719 рублей. Наивысший рост отмечается в сферах здравоохранения и социальных услуг. Там прирост составил 14,9 процента. Поступления от предприятий малого и среднего бизнеса в конце 2020 года составили 257,7 миллиарда рублей.

В декабре прошлого года уровень зарегистрированной безработицы в столице составил 1,3 процента. По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента финансов Елены Зяббаровой, при реализации антикризисных мер поддержки экономики в 2020 году важным направлением стало сохранение занятости и уровня доходов граждан.

— С апреля правительством Москвы начались реализация городской программы субсидирования ставок по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства, предоставление бизнесу отсрочек и льгот по уплате налоговых и неналоговых платежей в бюджет Москвы. Одновременно действовала федеральная программа кредитования отраслей, пострадавших в результате эпидемии, — подчеркнула Елена Зяббарова.

По итогам 2020 года больше всего увеличились платежи от организаций ИТ-отрасли и предприятий торговли. Выросли поступления и от предприятий строительной сферы и обрабатывающей промышленности.

Зяббарова отметила, что в 2021 году ожидается продолжение восстановительного роста экономики. По ее словам, по прогнозу социально-экономического развития столицы на текущий год и плановый период 2022–2023 годов, ожидается повышение уровня номинальной заработной платы на 5,9–7 процентов в годовом выражении, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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