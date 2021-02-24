Путин подписал закон о штрафах за неповиновение силовикам на несогласованных акциях

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за неповиновение правоохранителям на несогласованных акциях и нарушения при спонсировании публичных акций в стране. Соответствующий документ разместили на официальном портале правовой информации в среду, 24 февраля.

Автором проекта выступил депутат Государственной Думы Дмитрий Вяткин. Так, закон предусматривает усиление административной ответственности за неповиновение сотрудникам полиции, органов федеральной службы и другим правоохранительным органам.

Нарушителям может грозить штраф от 2 до 4 тысяч рублей, а при повторном нарушении — от 10 до 20 тысяч рублей. Также в виде наказания гражданин может быть арестован на 15 суток либо получить до 120 часов обязательных работ.

За незаконное перечисление денежных средств для организации несогласованной акции может грозить штраф от 10 до 15 тысяч рублей.

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