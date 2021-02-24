Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Путин подписал закон о штрафах за неповиновение силовикам на несогласованных акциях
Фото: Администрация президента РФ

Путин подписал закон о штрафах за неповиновение силовикам на несогласованных акциях

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за неповиновение правоохранителям на несогласованных акциях и нарушения при спонсировании публичных акций в стране. Соответствующий документ разместили на официальном портале правовой информации в среду, 24 февраля.

Автором проекта выступил депутат Государственной Думы Дмитрий Вяткин. Так, закон предусматривает усиление административной ответственности за неповиновение сотрудникам полиции, органов федеральной службы и другим правоохранительным органам.

Нарушителям может грозить штраф от 2 до 4 тысяч рублей, а при повторном нарушении — от 10 до 20 тысяч рублей. Также в виде наказания гражданин может быть арестован на 15 суток либо получить до 120 часов обязательных работ.

За незаконное перечисление денежных средств для организации несогласованной акции может грозить штраф от 10 до 15 тысяч рублей.

Читайте также: В Госдуме оценили идею изменить расчет стажа для досрочного выхода на пенсию

штрафзаконВладимир Путин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Кудрявцев
Александр Кудрявцев

Идеальное место для жизни в Москве: оцените ваш район по пяти критериям

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Ты мужчина — вот и празднуй

Александр Михайлов
Александр Михайлов

Поверьте, нам есть что защищать

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Комнаты или палаты: что происходит в клабхаусе

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

RIP, суперстар: нужно ли звездам отдельное кладбище

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

«Да это, батенька, variola vera»: как Москва спаслась от черной оспы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Измельчал мужик, бабы рулят

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте