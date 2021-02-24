Движение поездов на Ярославском направлении в сторону Москвы вводится в график

Фото: АГН «Москва»

Остановившийся пригородный поезд на перегоне Софрино — Пушкино на Ярославском направлении в сторону Москвы убрали с путей. Об этом в среду, 24 февраля, сообщается в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

— Совместно с Московской железной дорогой принимаем меры для ввода в график задержанных электропоездов, — говорится в сообщении.

Напомним, из-за незапланированной остановки пригородного поезда на перегоне Софрино — Пушкино были задержаны несколько электричек в сторону Москвы от Сергиева Посада и Александрова на Ярославском направлении.

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