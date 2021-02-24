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Более 1,6 тысячи человек посетили «Макет Москвы» в праздничные выходные
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Более 1,6 тысячи человек посетили «Макет Москвы» в праздничные выходные

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, проспект Мира, 119ВКарта всех событий

Более 1,6 тысячи человек посетили «Макет Москвы» на ВДНХ в длинные выходные февраля — с 21 по 23 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на руководителя Сергея Левкина в среду, 24 февраля.

Так, по словам главы департамента, «Макет Москвы» посетили 1645 человек. В 2020 году, до ухудшения эпидемиологической обстановки, павильон посетили 4177 человек.

— Всего в феврале в павильоне на Сиреневой аллее, где размещен макет, побывали 4759 человек, в том числе гости из Челябинска, Израиля, Франции, — сказал Сергей Левкин.

Он отметил, что с момента открытия в 2017 году макет столицы увидели 846 тысяч москвичей и гостей города, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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праздникэкскурсия«Макет Москвы»
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