Гжатскую улицу на западе Москвы планируют продлить и реконструировать

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Россия, Москва, Гжатская улица Карта всех событий

В Москве планируется продлить участок Гжатской улицы, а также построить на ней дополнительные проезды: от улицы Багрицкого до проектируемого проезда № 4162. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская в среду, 24 февраля.

По ее словам, в Можайском районе около улицы Рябиновой и улицы Верейской находятся несколько жилых кварталов с затрудненным транспортным обслуживанием.

— По многочисленным просьбам горожан было принято решение продлить улицу Гжатскую и провести реконструкцию улицы Багрицкого, — сказала глава Москомархитектуры.

Она уточнила, что на улице Багрицкого организуют две остановки городского транспорта, а также разместят новую велопешеходную дорогу, которая будет вести к будущей станции метрополитена «Давыдково», передает агентство городских новостей «Москва».

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