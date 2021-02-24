В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина и Лукашенко

Фото: Администрация президента РФ

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах, которые прошли в Сочи 22 февраля, затронули вопрос о расширении и совершенствовании взаимодействия по линии экономических ведомств. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 24 февраля.

— Совместное инвестиционное сотрудничество — это то, что фигурирует на повестке дня постоянно. Потому это неотъемлемая часть и нашего Союзного государства, и всего нашего комплекса торгово-экономических отношений, — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что никаких перечней в этой сфере не может быть составлено, так как это все же вопрос экономической целесообразности и выгодного экономического предложения.

Дмитрий Песков уточнил, что лидеры стран говорили о координации усилий по линии силовых ведомств, в том числе министерств обороны.

В целом встреча оказалась полезной, конструктивной и своевременной, добавил пресс-секретарь. Он подчеркнул, что Владимир Путин очень позитивно оценивает итоги состоявшейся встречи, сообщает РИА Новости.

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