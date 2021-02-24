Хилькевич призналась, что мечтает о приемном ребенке

Фото: instagram.com/annakhilkevich

Российская актриса Анна Хилькевич мечтает взять в свою семью ребенка из детского дома. Об этом звезда сообщила в соцсетях, отвечая на вопросы подписчиков.

— Это моя мечта. И я верю, что когда-нибудь она осуществится, — ответила звезда «Универа» на вопрос, взяла бы она ребенка из детского дома, в разделе Stories своего Instagram-аккаунта.

Фото: Instagram Stories Анны Хилькевич

Известно, что Хилькевич и ее муж воспитывают двух дочек. Пара поженилась в 2015 году.

Ранее звезда потрясла поклонников заявлением о том, что получает удовольствие от родов, отметив, что считает процесс рождения ребенка настоящим чудом.

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