Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Хилькевич призналась, что мечтает о приемном ребенке
Фото: instagram.com/annakhilkevich

Хилькевич призналась, что мечтает о приемном ребенке

Анастасия Колоскова

Звезды

Российская актриса Анна Хилькевич мечтает взять в свою семью ребенка из детского дома. Об этом звезда сообщила в соцсетях, отвечая на вопросы подписчиков.

— Это моя мечта. И я верю, что когда-нибудь она осуществится, — ответила звезда «Универа» на вопрос, взяла бы она ребенка из детского дома, в разделе Stories своего Instagram-аккаунта.

Хилькевич призналась, что мечтает о приемном ребенкеФото: Instagram Stories Анны Хилькевич

Известно, что Хилькевич и ее муж воспитывают двух дочек. Пара поженилась в 2015 году.

Ранее звезда потрясла поклонников заявлением о том, что получает удовольствие от родов, отметив, что считает процесс рождения ребенка настоящим чудом.

Читайте также: «Это хамство»: Татьяна Брухунова возмутилась сравнением с Еленой Степаненко

Анна Хилькевичребенокусыновление
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Кудрявцев
Александр Кудрявцев

Идеальное место для жизни в Москве: оцените ваш район по пяти критериям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отцы и дети: как наладить отношения в семье

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Ты мужчина — вот и празднуй

Александр Михайлов
Александр Михайлов

Поверьте, нам есть что защищать

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Комнаты или палаты: что происходит в клабхаусе

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

RIP, суперстар: нужно ли звездам отдельное кладбище

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

«Да это, батенька, variola vera»: как Москва спаслась от черной оспы

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте