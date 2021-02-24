Свыше 200 семей переедут по реновации в два новых дома в Тимирязевском районе

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Россия, Москва, Дмитровское шоссе, 55 Карта всех событий

В первом полугодии 2021 года в столичном районе Тимирязевский начнется переезд по программе реновации в две новостройки. Об этом рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в среду, 24 февраля.

По его словам, в переселении будут участвовать свыше 200 семей.

— В Тимирязевском районе в скором времени начнется заселение двух новостроек по адресам Дмитровское шоссе, дом № 55, и Астрадамская улица, дом № 9, — сказал Сергей Левкин.

Он пояснил, что в дом на Дмитровском шоссе переедут жители домов № 55, корпус 1 и корпус 2. А жители дома № 11 на улице Всеволода Вишневского смогут переехать в дома на Астрадамской и Тимирязевской улицах.

Он также сообщил, что в этом районе на первом этапе планируется расселить 11 домов, в них проживает около 2 тысяч человек. Всего на территории района в программу включены 44 жилых дома.

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